В Москве против руководства сети «Корчма Тарас Бульба» возбудили уголовное дело Подозревают в уклонении от уплаты налогов

Столичное главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) возбудило уголовное дело против руководства ООО «Престиж», которое входит в сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Об этом в ГСУ СК объявили в четверг.

Следователи полагают, что неустановленные лица уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере с 2011 по 2014 годы. Они якобы не отразили в налоговых декларациях сумму доходов. В результате бюджету нанесли ущерб в 112 млн рублей.

Ранее в рамках дела провели 24 обыска в офисах и во всех ресторанах сети в Москве, а также по месту жительства сотрудников организации. Следователи также изучают финансовую отчетность компании.

Отметим, у сети «Корчма Тарас Бульба» 18 ресторанов в Москве. Также есть одна точка в Киеве и одна – в Нью-Йорке. Сеть работает с 1999 года.