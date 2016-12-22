S&P понизило рейтинги облигаций «Пересвета» с «CC» с «D» Долгосрочные рейтинги агентство подтвердило на уровне "D"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинги всех облигаций российского банка «Пересвет» с «CC» до дефолтного уровня «D». Об этом агентство объявило в четверг.

"Мы также понизили рейтинг по национальной шкале до «D» с «ruCC», — говорится в сообщении агентства. Долгосрочные рейтинги «Пересвета» в иностранной и национальной валютах S&P подтвердило на уровне «D».

Напомним, 21 октября Центробанк назначил в «Пересвете» временную администрацию. Банк не удовлетворял требования кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Тогда же ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Согласно отчетности организации, активы «Пересвета» на 1 октября 2016 года составляли 200,3 млрд рублей. Объем клиентских средств достигал 99,9 млрд рублей.