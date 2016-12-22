Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть к террористам Ей грозит более пяти лет тюрьмы

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство». Суд проходит в четверг.

В настоящий момент судья зачитывает приговор. Карауловой грозит более пяти лет лишения свободы. Суд признал ее виновной, потому что счел достаточными доказательства по делу, а также показания ее отца и матери.

Накануне Караулова выступила в суде с последним словом. Она сказала, что не может простить себя за случившееся. Она также заявила, что «к такому пути» ее привели ее «проблемы, ккие-то депрессии», ее «эгоцентризм».

Напомним, Караулова сменила имя на Александру Иванову. Девушка общалась в соцсетях с террористом-вербовщиком из ИГИЛ и обещала к нему приехать. Ее задержали весной прошлого года на границе Турции и Сирии. После возвращения домой она продолжила общаться с вербовщиком, поэтому осенью ее задержали сотрудники ФСБ. Караулова объясняет свое поведение влюбленностью.