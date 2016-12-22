Главный суд Литвы обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,5 млн евро Из-за нарушения договоренности 2004 года

Главный административный суд Литвы оштрафовал обязал «Газпром» выплатить штраф на сумму в 35,561 млн евро. Это следует из материалов суда, обнародованных в четверг.

Таким образом, суд отклонил апелляцию «Газпрома» по решению Совета по конкуренции, который в 2014 году оштрафовал российскую компанию на 35,651 млн евро. В суде подчеркнули, что «Газпром» нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.

Добавим, в 2012 году компания Lietuvos energija нашла возможность приобрести газ на более выгодных условиях Европе. Она обратилась к «Газпром экспорту» с просьбой разрешить ей обмен топливом.

Литовская сторона предлагала часть газа, который «Газпром экспорт» поставлял в Польшу через Беларусь, направить в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы российский газ в Польше, передав «Газпрому» приобретенный в Европе газ. Российская госкомпания отказалась от этого предложения. Позже литовский Совет по конкуренции признал, что отказав Lietuvos energija в соглашении по обмену газом, «Газпром» создал препятствия компании для подписания договоров с другими поставщиками газа.