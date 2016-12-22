Все новости

22.12.16 / 14:28 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Клиенты СЗ банка Сбербанка 85% операций проводят без использования наличных

Мобильным приложением Сбербанка пользуются менее 50% клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк отделение фото с официального сайтаКлиенты Северо-Западного банка Сбербанка порядка 85% операций проводят безналичным способом. Об этом в банке объявили в четверг.

По итогам года пользователями интернет-банка «Сбербанк Онлайн» на Северо-Западе стали 3,3 млн человек. Их число за год выросло на 28%. При этом 1,7 млн клиентов используют мобильное приложение.

Предварительно в 2016 году через «Сбербанк Онлайн» и его мобильное приложение провели 69 млн платежей. Менее половины, а именно 41 % из них, приходится на долю мобильного приложения.

Напомним, «Сбербанк Онлайн» существует в мобильной и полноэкранной версии. Он позволяет проводить оплату в адрес более 11 тыс. организаций. Из них половина – представители ЖКХ. Сеть устройств самообслуживания Сбербанка на Северо-Западе насчитывает более 7,6 тысяч единиц. Более 3 тысяч единиц расположено в Санкт-Петербурге.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016