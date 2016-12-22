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22.12.16 / 07:59 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп пообещал ограничить въезд беженцев-мусульман в США

Для желающих попасть в страну будут устроены "строгие проверки"

rg.ru трампИзбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Берлине и пообещал ограничить въезд беженцев из мусульманских стран в Соединенные Штаты. Такое заявление политик сделал в четверг.

«Избранный президент Трамп очень четко заявлял, что отложит выдачу разрешений на въезд лицам из стран с высоким уровнем террористических угроз, введет процедуру строгих проверок для желающих въехать. Это делается для того, чтобы защитить жизни американцев», — сказал Трамп. Теракт, который произошел в Берлине, политик назвал «атакой против человечности».

Напомним, в понедельник в Берлине грузовик въехал в толпу людей на ярмарке, в результате чего погибли 12 человек. После этого в Нью-Йорке была усилена охрана ярмарок и мест проведения массовых мероприятий.

Места, где проходят ярмарки, патрулирует спецназ. Владельцев кампаний, сдающих в аренду автомобили, обязали сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах, которые арендуют машины.

По материалам: reuters.com
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