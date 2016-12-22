Трамп создаст Национальный совет по торговле Чтобы сделать американское производство "великим вновь"

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о создании Национального совета по торговле при Белом доме. Штаб политика распространил заявление об этом в четверг.

«Формирование Национального совета по торговле показывает решимость избранного президента сделать вновь великим американское производство и предоставить каждому американцу возможность работать на достойной работе за достойную зарплату», — сообщает штаб. Главой совета станет Питер Наварро.

Во время президентской кампании Трампа Наварро был его политическим консультантом. Сам политик признавался, что был впечатлен его книгой, в частноси, «ясностью аргументов и продуманностью исследования».

Добавим, Наварро - автор нескольких книг по экономике и профессор Колумбийского университета. До начала карьеры он закончил Гарвард. Наварро неоднократно критиковал сотрудничество США и КНР и написал книгу «Гибель из Китая».