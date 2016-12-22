Тульская область приняла бюджет на 2017 год с дефицитом 7,8% Это 5,13 млрд рублей

Дефицит бюджета Тульской области на 2017 год составит 7,8% от расходов. В четверг его приняли тульские депутаты.

Доходы Тульской области в следующем году прогнозируются на уровне 60,85 млн рублей, расходы – 65,99 млрд. Дефицит бюджета запланирован в размере 5,13 млрд рублей.

Отметим, с января по ноябрь 2016 года Тульская область направила в федеральный бюджет 7,7 млрд рублей. Это на 9,9% меньше, чем годом ранее. Большая часть поступлений – 84,3% — пришлась на налог на добавленную стоимость, ее объем составил 6,5 млрд рублей.