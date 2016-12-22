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22.12.16 / 12:40 Новости / Общество / Россия и мир

Uber объявил о приостановке тестирования беспилотных такси в Калифорнии

После аннулирования штатом регистрации

Беспилотный UberUber рассказал о приостановке испытания беспилотных автомобилей в Сан-Франциско. Компания сообщила об этом в своем заявлении в четверг.

Ранее регуляторы штата аннулировали регистрацию 16 беспилотных автомобилей. Компания начала испытания самоуправляемых такси в Калифорнии в середине декабря.

Ранее компания впервые совершила поездку на автономном грузовике. Поездка прошла при поддержке Anheuser-Busch InBev NV. Грузовик самостоятельно проехал путь длиной более 190 км. Грузом для беспилотного автомобиля послужили 50 тыс. банок пива Budweiser.

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