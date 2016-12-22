Uber объявил о приостановке тестирования беспилотных такси в Калифорнии После аннулирования штатом регистрации

Uber рассказал о приостановке испытания беспилотных автомобилей в Сан-Франциско. Компания сообщила об этом в своем заявлении в четверг.

Ранее регуляторы штата аннулировали регистрацию 16 беспилотных автомобилей. Компания начала испытания самоуправляемых такси в Калифорнии в середине декабря.

Ранее компания впервые совершила поездку на автономном грузовике. Поездка прошла при поддержке Anheuser-Busch InBev NV. Грузовик самостоятельно проехал путь длиной более 190 км. Грузом для беспилотного автомобиля послужили 50 тыс. банок пива Budweiser.