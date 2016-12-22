В 2017 году услуги ЖКХ в Петербурге подорожают на 6,7% В среднем на 159 рублей

В 2017 году в Петербурге плата за жилищно-коммунальные услуги повысятся на 6,7%. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин. передает корреспондент АБН.

Платы за газ в 2017 году повысится на 3,9%, а стоимость тепловой энергии на 4%. За электроэнергию петербуржцам придется платить на 7% больше, чем в 2016 году.

«Суммарное увеличение платежа гражданина за жилищные и коммунальные услуги за 2017 год составит 159,14 рублей за человека в месяц», — уточнил Коптин.

Отметим, новые расценки вступят в силу с 1 июля 2017 года. Наибольшее повышение тарифов ожидается в Москву – 7%. В большинстве регионов России цены на ЖКХ вырастут меньше. Во многих субъектах рост цен не превысит отметку в 5%.