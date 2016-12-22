UTair перевезла свыше 6 млн пассажиров за 11 месяцев Показатель вырос на 38%

Авиакомпания UTair перевезла более 6,1 млн пассажиров за январь—ноябрь этого года. Об этом в четверг сообщили в компании.

Этот показатель 19% выше аналогичного периода 2015 года. На внутренних линиях он вырос на 25,5%.

В ноябре авиакомпания перевезла 539,9 тыс. пассажиров, что на 38,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 35% и составил 848,3 тыс. пкм. (+30% на внутренних линиях и +53,5% на международных).

Добавим, UTair входит в пятерку лидеров по объему пассажиропотока в «Пулково». За три квартала авиакомпания перевезла 335,5 тыс. человек.

В октябре UTair открыла рейсы из Петербурга в Мюнхен. Также осенью появились перелеты из Петербурга в Самару и в Минеральные Воды.