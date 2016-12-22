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22.12.16 / 22:12 Новости / Политика / Россия и мир

Сирийские власти объявили о полном уходе боевиков из Алеппо

Город под контролем правительственной армии

Фото: news.bigmir.net

Фото: news.bigmir.net

Последние группы боевиков покинули сирийский Алеппо, город находится под контролем правительственной армии. Об этом сообщает в четверг сирийское агентство SANA.

О завершении операции заявило верховное командование армии Сирии. Командующий сообщил о «восстановлении безопасности и стабильности» и уходе террористов из города.

Добавим, ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в сирийской армии сообщило, что последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками их семьями покинула Алеппо. Таким образом, Алеппо перешел под контроль армии президента Башара Асада.

Сирийские военные начали разминирование юго-восточных кварталов города. Бои за Алеппо длились несколько месяцев, поддержку военным оказывала российская авиация.

По материалам: sana.sy
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