В Бугровском поселении предусмотрели два типа жилой застройки Плотность жилищной застройки не будет превышать 9 тыс. кв м на га

В Бугровском сельском поселении предусмотрели только два типа жилой застройки. Об этом в четверг сообщил глава архитектурного бюро «Матвеев и Ко» Игорь Матвеев, передает корреспондент АБН.

Как отметил Матвеев, плотность жилищной застройки в поселении не будет превышать 9 тыс. кв м на га. На центральном участке допустили только среднеэтажную застройку этажностью от пяти до восьми этажей, а на южном и северном участках — многоэтажную жилую застройку этажностью от девяти этажей.

Отметим, ранее Матвеев сообщил, что Бугровское поселение разделят на три зоны развития: южный, центральный и северный участок. Южному и северному участкам выделят торгово-деловую функцию на въезде в поселок и сформируют складывающиеся районы многоэтажнойзастройки. Центральный участок станет площадкой для размещения жилой застройки с большим количеством зон для спорта и благоустройства.