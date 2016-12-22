В Иркутске из-за отравления контрафактной водкой погиб мужчина Это была водка "Белая береза"

В Иркутске мужчина умер в машине скорой помощи после отравления контрафактным алкоголем. Об этом в четверг сообщила представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан.

По словам Тарабан, мужчина отравился водкой «Белая береза». Он скончался минувшей ночью. За ночь в регионе изъяли контрафактную водку марок «Финское серебро», «Пшеничная», «Белая береза» и «Царская».

Напомним, 17 декабря в Иркутске началось отравление суррогатной настойкой «Боярышник», которая содержала метанол. В составе был указан этиловый спирт. В результате 62 человека погибли. Всего пострадали 109 человек.

Ранее стало известно, что семьям погибших помогут с организацией похорон. «Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — заявили местные власти.