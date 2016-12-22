В Московской области модернизировано более 43 тыс. светильников в 2016 году И установлено порядка 8 тыс. новых светильников

Свыше 43 тыс. светильников модернизировано в Московской области с начала года. Об этом в четверг сообщили в министерстве энергетики области.

Отмечается, что во дворах и на детских площадках установлено порядка 8 тыс. новых светильников. Также до конца года планируется провести более 200 км

линий наружного освещения. Кроме этого, в 17 муниципальных районов и 16 городских округов выполнен план модернизации. Также до конца года планируется

Добавим, также на этой неделе в Московской области в эксплуатацию ввели четыре новых газопровода. Они появились в Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском районах. Общая протяженность газопроводов превысила 13 км.