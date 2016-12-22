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22.12.16 / 15:16 Новости / Россия и мир

В Московской области модернизировано более 43 тыс. светильников в 2016 году

И установлено порядка 8 тыс. новых светильников

свет лампочка электричествоСвыше 43 тыс. светильников модернизировано в Московской области с начала года. Об этом в четверг сообщили в министерстве энергетики области.

Отмечается, что во дворах и на детских площадках установлено порядка 8 тыс. новых светильников. Также до конца года планируется провести более 200 км
линий наружного освещения. Кроме этого, в 17 муниципальных районов и 16 городских округов выполнен план модернизации. Также до конца года планируется

Добавим, также на этой неделе в Московской области в эксплуатацию ввели четыре новых газопровода. Они появились в Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском районах. Общая протяженность газопроводов превысила 13 км.

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