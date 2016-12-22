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22.12.16 / 14:22 Новости / Общество / Россия и мир

Viking Line увеличит число русскоязычных сотрудников

На новогодние каникулы

Gabriella

Gabriella

На паромах Viking Line увеличится число русскоязычных сотрудников. Об этом в четверг сообщили в компании.

В Viking Lone уточнили, что на новогоднюю неделю в команды судов включат дополнительных специалистов, в задачу которых будет входить работа только с русскоязычными пассажирами. Отмечается, что русские пассажиры предпочитают живое общение чтению руклетов и указателей.

Добавим, в командах паромов Mariella и Gabriella линии Хельсинки-Стокгольм, в зависимости от штатного расписания, работают от 10 до 15 человек, разговаривающих на русском языке. Viking Lone — финский судоходный концерн, выполняющий пассажирские и грузовые перевозки по Балтике. В компании работает свыше 2,7 тыс. человек.

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