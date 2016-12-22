Viking Line увеличит число русскоязычных сотрудников На новогодние каникулы

На паромах Viking Line увеличится число русскоязычных сотрудников. Об этом в четверг сообщили в компании.

В Viking Lone уточнили, что на новогоднюю неделю в команды судов включат дополнительных специалистов, в задачу которых будет входить работа только с русскоязычными пассажирами. Отмечается, что русские пассажиры предпочитают живое общение чтению руклетов и указателей.

Добавим, в командах паромов Mariella и Gabriella линии Хельсинки-Стокгольм, в зависимости от штатного расписания, работают от 10 до 15 человек, разговаривающих на русском языке. Viking Lone — финский судоходный концерн, выполняющий пассажирские и грузовые перевозки по Балтике. В компании работает свыше 2,7 тыс. человек.