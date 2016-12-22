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22.12.16 / 13:30 Новости / Россия и мир

ВТБ на треть увеличил число банкоматов в 2016 году

На 3700 устройств

Банкомат ВТБ24В 2016 году банки группы ВТБВТБ24», ВТБ и «Почта Банк») увеличили число своих банкоматов на треть. Об этом в четверг сообщили в группе.

Количество банкоматов выросло на 3700 устройств. Общее число АТМ банков группы на сегодняшний день превышает 16,5 тысяч устройств.

В рамках группы ВТБ банком-лидером по числу установленных в этом году АТМ стал «Почта Банк». Его сеть устройств самообслуживания достигла почти 2000. Для клиентов ВТБ24 в этом году стали доступны 1700 новых устройств. Их общее число составляет 12 600.

Отметим, банк ВТБ присоединит свою «дочку» «ВТБ24» в январе 2018 года. Ранее руководство ВТБ приняло решение об объединении двух структур в одну. В группе подчеркнули, что слияние банков не отразится на клиентах.

Чистая прибыль БТБ по МСФО за девять месяцев этого года составила 34,1 млрд рублей. В третьем квартале текущего года ВТБ получил чистую прибыль в 18,7 млрд рублей.

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