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22.12.16 / 19:15 Новости / Россия и мир

В музее изобразительных искусств Карелии пройдет выставка «Портрет семьи»

Из собрания Государственного Русского музея

Федор Толстой, Семейный портретВ музее изобразительных искусств Республики Карелия пройдет выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного Русского музея. Выставка откроется 24 декабря и продлится до 26 февраля.

На экспозиции представят полотна Владимира Боровиковского, Ивана Хруцкого, Фёдора Толстого, Константина Маковского, Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Дмитрия Жилинского и произведения декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков. Выставка, по словам организаторов, позволит «проследить пути развития семейного портрета в отечественном изобразительном искусстве с конца XVIII века до 70-х годов XX века».

Музей изобразительных искусств Республики Карелия находится в Петрозаводске. Он был открыт в 1960 году. Он располагается в здании, где ранее находились народное училище, Олонецкая мужская гимназия,  Публичная библиотека, Дворец пионеров и Училище культуры.

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