В музее изобразительных искусств Карелии пройдет выставка «Портрет семьи» Из собрания Государственного Русского музея

В музее изобразительных искусств Республики Карелия пройдет выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного Русского музея. Выставка откроется 24 декабря и продлится до 26 февраля.

На экспозиции представят полотна Владимира Боровиковского, Ивана Хруцкого, Фёдора Толстого, Константина Маковского, Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Дмитрия Жилинского и произведения декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков. Выставка, по словам организаторов, позволит «проследить пути развития семейного портрета в отечественном изобразительном искусстве с конца XVIII века до 70-х годов XX века».

Музей изобразительных искусств Республики Карелия находится в Петрозаводске. Он был открыт в 1960 году. Он располагается в здании, где ранее находились народное училище, Олонецкая мужская гимназия, Публичная библиотека, Дворец пионеров и Училище культуры.