Хочу миллионера-коррупционера!

Анатолий Иванович Алтухов Директор брачного агентства

— Такой тяжелый год был. Я так устала. За год заработала миллион долларов. Хочу мужчину не беднее меня, но не просто миллионера.

Зарегистрировавшись в брачном агентстве, новая клиентка начала высказывать свои пожелания:

— Вы мне абы какого миллионера не давайте! Я уже была замужем за миллионером, который сам всего достиг. Такой поставит меня к плите. И особо делиться не будет, потому что знает цену деньгам. Мне бы миллионера-коррупционера! Или, в крайнем случае, который бы не своим трудом добыл богатство.

Несколько лет назад при съемке очередной передачи про наше агентство в одном из ресторанов города я столкнулся с группой женщин, которые входили в так называемый »Клуб миллионерш». Меня начали узнавать, подходить ко мне и спрашивать. Самый распространенный женский вопрос:

— Есть ли у меня шанс?

Я пригласил женщин после съемок поговорить за чашечкой кофе, задать вопросы и ответить на один, самый главный — «Есть ли у них шанс»?

Одна из дам оказалась владелицей ресторана, в котором проходили съемки. Мы очень мило побеседовали. Женщины были 45-55 лет, умницы, красавицы, бизнес-леди. После продолжительной беседы, извинившись, я вынес вердикт, что желаемого достигнуть никто не сможет. Потому что каждая их них наивно хочет заинтересовать мужчину только своей физической сущностью, как в 25-летнем возрасте. И, как правило, проигрывает. На одного мужчину, о котором они мечтают, приходятся не десятки, а десятки тысяч женщин, начиная с молодого возраста. Конечно, решение вопроса возможно, но это отдельный разговор.

Казалось бы, дети выросли, достигнуты большие успехи в бизнесе, увеличено материальное благосостояние. Живи и радуйся! Как правило, такие женщины говорят:

— Наконец-то я поняла, что мне нужно! Хочу мужчину сильнее, богаче меня! Другому рядом со мной будет некомфортно!

Как-то пришел ко мне на беседу крупный петербургский девелопер. Он был очень озадачен тем, что девушка, которую я предложил ему для создания семьи, выдвинула неприемлемые для него условия. Мужчина попросил ее оформить брачный контракт, так как часть денег, вложенных в бизнес, принадлежала его родственникам и знакомым. И, одновременно с договором, для ее уверенности предложил купить для нее на Невском проспекте юридическую контору. Девушка по специальности была юристом. Поскольку невеста уже пережила развод с дележкой имущества и осталась недовольна результатом, то он получил отказ. Она требовала подарить ей 200 га земли в черте города. Девушка совершила ошибку, которую совершают большинство женщин. Прежде, чем много требовать, надо вызвать у мужчины романтическую любовь по отношению к себе. Говоря по-простому, он должен стать дураком по отношению к ней.

Время поджимало, так как было подано заявление в ЗАГС. Я успокоил мужчину. Дал ему девушку еще выше, еще красивее, еще моложе, которая не предъявляла никаких требований.

Аппетиты женщин растут прямо пропорционально возрасту, а возможности в обратном порядке. Недавно стала клиенткой женщина 48 лет. От бывшего мужа ей досталась большая квартира в центре города. На меньшее она была не согласна.

— Значит, следующий мой мужчина должен иметь возможности поделиться со мной материальными ценностями не ниже, чем предыдущий.

— Вы все хотите выше и выше. Но, представьте себе, если бы Маргарет Тэтчер обратилась ко мне в агентство, то кого я бы ей должен был дать? Рональда Рейгана?

А как рассуждают мужчины? Вот одна из их фраз:

— Анатолий Иванович, познакомьте меня с женщиной в два раза моложе. Она обойдется мне в четыре раза дешевле.

Одно дело, когда мужчина прожил с женщиной, и она родила ему детей, и он с ней делится. А другое дело, если женщина родила детей другому, и сразу хочет оторвать у него часть имущества. Возможно ли такое? Возможно, если мужчина влюбится романтической любовью.

В последнее время замечена тенденция: мужчины начали признавать своих детей, любить их, заботиться о них, но не регистрировать брак с их матерями. А еще пошла мода на суррогатных матерей. Состоятельные мужчины пользуются возможностью приобрести детей и параллельно ищут им мам. Мы пытаемся объяснить, что они совершают большую ошибку. И хочется предостеречь всех остальных о недопустимости подобного, так как до трех лет мать должна раскрыть душу, а ребенком занимаются няни. Кто вырастет из таких детей?

На семейную консультацию пришел бизнесмен с одним простым вопросом:

— Как определить, ошибся я в выборе своей невесты или не ошибся?

После развода он все оставил бывшей супруге и начал с нуля.

С новой избранницей они прожили уже больше года и его начали мучить сомнения: его ли это женщина?

— Увеличились ли Ваши возможности, в том числе и материальные, с тех пор, как вы сошлись?

— Нет, наоборот. В материальном плане стало тяжелее.

— Значит, женщина не Ваша.

Если мужчина находит свою женщину, возможности его, в том числе и материальные, увеличиваются кратно.