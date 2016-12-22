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22.12.16 / 13:47 Новости / Россия и мир

«Яндекс.Деньги» разрешили переводить средства во «ВКонтакте»

На Windows 10

Фото rosgsm.ru

Фото rosgsm.ru

Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» могут совершать денежные переводы в социальной сети «ВКонтакте» на устройствах на Windows 10. Об этом сообщили в «Яндекс.Деньгах» в четверг.

Перевести средства можно любому человеку из списка друзей, если у него в профиле указан мобильный номер. Чтобы отправить перевод новым способом, нужно выбрать функцию «Другу из ВКонтакте» в приложении сервиса. Деньги можно перевести из электронного кошелька, а получить — на кошелек или на банковскую карту.

«Яндекс.Деньги» — сервис электронных кошельков. Он позволяет платить и принимать оплату электронными деньгами, наличными и с банковских карт. Приложение «Яндекс.Деньги» для Windows 10 вышло в мае текущего года. С момента запуска, число пользователей  всех версий приложения на Windows выросло на 30%.

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