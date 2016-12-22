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22.12.16 / 13:41 Новости / Общество / Россия и мир

Yota откажется от концепции безлимитного интернета

В следующем году

Yota-sim-картаYota откажется от безлимитного интернета и введет пакетные тарифы с ограниченным трафиком. Об этом в четверг сообщили в компании.

Как стало известно RNS, Yota планирует отказаться от концепции, ориентированной на продвинутых пользователей сети. Гендиректор компании Владимир Добрынин заявил, что 85% подключающихся абонентов тратят не более 5 ГБ в месяц.

Стоимость новых тарифов в настоящий момент определяется. Предполагается также, что компания введет опцию «безлимитные мобильные приложения».

Компания начнет продавать новые тарифные планы с 25 января. Оператор заявил, что новые пакеты будут стоить дешевле, чем безлимитные.

По материалам: rns.online
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