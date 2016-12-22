Yota откажется от концепции безлимитного интернета

Yota откажется от безлимитного интернета и введет пакетные тарифы с ограниченным трафиком. Об этом в четверг сообщили в компании.
Как стало известно RNS, Yota планирует отказаться от концепции, ориентированной на продвинутых пользователей сети. Гендиректор компании Владимир Добрынин заявил, что 85% подключающихся абонентов тратят не более 5 ГБ в месяц.
Стоимость новых тарифов в настоящий момент определяется. Предполагается также, что компания введет опцию «безлимитные мобильные приложения».
Компания начнет продавать новые тарифные планы с 25 января. Оператор заявил, что новые пакеты будут стоить дешевле, чем безлимитные.