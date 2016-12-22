В Москве задержаны экстремисты «Таблиги Джамаат» У них изъяли экстремистскую литературу и средства связи

В Московском регионе задержали семерых участников религиозного экстремистского объединения «Таблиги Джамаат» (запрещено в России). Об этом в четверг сообщили в региональном управлении ФСБ.

У задержанных изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители с отчетами о проделанной работе. По данным «Интерфакса», в деятельности движения принимали участие граждане России. Отмечается, что задержанные обсуждали возможность создания на российской территории исламского халифата.

Добавим, в задержании принимали участие МВД, ФСБ и Росгвардия. Верховный суд России запретил деятельность «Таблиги Джамаата» в 2009 году.

Напомним, 7 декабря сотрудники спецслужб провели крупномасштабную спецоперацию в Москве и Подмосковье. Они задержали свыше 25 человек, подозреваемых в экстремизме.