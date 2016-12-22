«Звезда» планирует в 2017 году заключить новые контракты на 5 млрд рублей В 2016 году объем продаж вырастет на 32% год к году

ПАО «Звезда» рассчитывает, что в 2017 году сможет заключить новые контракты на 5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил председатель совета директор компании Павел Плавник.

По итогам 2016 года «Звезда» ожидает, что объем продаж достигнет 1,7 млрд рублей. Это будет на 32% больше, чем годом ранее. Кроме того, компания ведет деятельность в рамках импортозамещения.

«С 2014 года предприятие реализует серьезную программу по импортозамещению. Сформирован практически новый цех с новым оборудованием», — сказал Плавник.

Отметим, «Звезда» производит высокобортные дизельные двигатели многоцелевого назначения. Предприятие находится в Петербурге. Основано в 1932 году.

Акции «Звезды» торгуются на Московской бирже. Среди акционеров предприятия – компания «Гермес», ПИК «Звезда», «Техноприбор» и прочие.