Акции «Мегафона» рухнули на торгах Московской биржи На фоне новостей о сделке с Mail.Ru Group

Акции «Мегафона» в пятницу рухнули на торгах Московской биржи на 5%. По фиксингу на 11:10 по московскому времени минимальная стоимость акции составила 541 рублей по сравнению с ценой в 566 рублей за акцию на открытии торгов.

В следующую минуту обыкновенная акция «Мегафона» отыграла до 547 рублей. Через полчаса ценная бумага начала стоить 555 рублей. Это произошло на фоне новостей о сделке с Mail.Ru Group.

Напомним, утром в пятницу «Мегафон» сообщил, что намерен купить пакет акций Mail.Ru Group. Компания – сотовый оператор хочет приобрести 63,8% акций. Стоимость сделки составит $740 млн. Из них $640 млн поступят на счет продавцов в момент закрытия сделки, а $100 млн – через год после закрытия сделки. Отметим, в ФАС пока не получали ходатайства «Мегафона» о покупке.