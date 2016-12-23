Александр Гребенкин стал заместителем секретаря Совбеза РФ

Заместителем секретаря Совета Безопасности России стал Александр Гребенкин. Об этом сообщили в Совбезе в пятницу.
До этого Гребенкин был помощником секретаря Совбеза. Новым помощником стал Александр Венедиктов.
Напомним, президент России Владимир Путин уволил прежнего заместителя секретаря Совета безопасности России Владимира Назарова в октября. О причинах увольнения не сообщалось. Назаров стал помощником секретаря Совбеза РФ в январе 2005 года. В августе 2006 года он занял пост заместителя секретаря.