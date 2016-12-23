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23.12.16 / 18:34 Новости / Россия и мир

Александр Гребенкин стал заместителем секретаря Совбеза РФ

Ранее он был помощником секретаря

Совет безопасности РФЗаместителем секретаря Совета Безопасности России стал Александр Гребенкин. Об этом сообщили в Совбезе в пятницу.

До этого Гребенкин был помощником секретаря Совбеза. Новым помощником стал Александр Венедиктов.

Напомним, президент России Владимир Путин уволил прежнего заместителя секретаря Совета безопасности России Владимира Назарова в октября. О причинах увольнения не сообщалось. Назаров стал помощником секретаря Совбеза РФ в январе 2005 года. В августе 2006 года он занял пост заместителя секретаря.

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