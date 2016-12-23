Боевики ИГИЛ заживо сожгли двух военных И опубликовали запись казни

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сожгли заживо двух турецких военных. Об этом в пятницу пишет Turkish Minute.

По информации портала, боевики захватили военнослужащих три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что видеозапись казни была опубликована в соцсетях в четверг вечером.

Напомним, в феврале прошлого года боевики ИГИЛ казнили пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха. Его они также сожгли заживо. Запись казни ль-Касасбеха была распространена боевиками в интернете.