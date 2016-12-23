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23.12.16 / 09:14 Новости / Общество / Россия и мир

Более половины россиян не верят в восстановление СССР

О его распаде сожалеют 63%

Фото: omoskva.ru

Фото: omoskva.ru

Большинство россиян считает невозможным восстановление СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу.

«С годами наши сограждане укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить: если в 2006 году об этом говорили 47%, то в 2016 году – уже 56%. При этом если возвращение к старой форме объединения республик, как в 2006 году (69%), так и в настоящее время (68%) считается скорее невозможным, то идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит сейчас поддержку у половины россиян (52%)», — отмечают социологи. При этом 63% опрошенных сожалеют о распаде Советского Союза

Напомним, накануне социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно результатам которого 12,8% жителей Украины хотели бы восстановления СССР. При этом 39% опрошенных не хотели бы, чтобы это случилось. Большинство украинцев (70%), желающих возвращения СССР, жалеют об утраченной «уверенности в завтрашнем дне».

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