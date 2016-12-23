Brent отыгрывается выше $54,5 Котировки выросли на 0,7%

Нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже ICE отыгрывается выше отметки $54,5. По фиксингу на 9:15 по московскому времени в пятницу баррель Brent стоит $54,85.

Одновременно с этим растет в цене и WTI. Если баррель Brent подорожал на 0,7%, то баррель WTI – на 0,4%. Стоимость бочки WTI составила $52,72.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева отметила, что цены на нефть вышли в узкий диапазон, они оказались под влиянием двух разнонаправленных факторов. Brent замкнется в коридоре $54-$57. Аналитик фиксирует переизбыток на рынке предложения нефти, опираясь на статистические данные. В США растет число действующих буровых установок, и объем добычи американской нефти будет падать. Часть стран продолжает наращивать объемы добычи.