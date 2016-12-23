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23.12.16 / 04:58 Банки / Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: ЦБ все еще ищет возможности спасти Татфондбанк

Санаторами банка могли бы стать "ВТБ" или "Открытие"

татфондбанк kazanfirst.ru _В Центробанке России все еще ищут возможности спасения Татфондбанка. Об этом пишет в пятницу «Ведомости» со ссылкой на источники в ЦБ РФ.

Регулятор вел переговоры с крупными банками о возможности санации Татфондбанка, однако переговоры пока ни к чему не привели, сообщил изданию собеседник. В частности, санаторами просили выступить банки ВТБ и «Открытие».

Один из источников утверждает, что Центробанк приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, участники встречи не достигли договоренности.

Напомним, Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов с 14 по 17 декабря. В организации это объяснили проблемами с ликвидностью. Представители кредитной организации заявили, что решение было принято из-за «повышенного спроса» на досрочное закрытие вкладов, вызванного публикациями в СМИ и социальных сетях.

По материалам: vedomosti.ru
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