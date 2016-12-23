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23.12.16 / 13:21 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть

По делу банка «Советский» задержали четырех человек

Обыски прошли у 16 фигурантов дела

По делу банка «Советский» задержали четырех человек. Об этом стало известно в пятницу.

Задержаны бывший начальник кредитного департамента «Советского», а также три предпринимателя, которые, как считает следствие, были номинальными директорами подставных компаний. У них и других 13 фигурантов дела прошли обыски в Петербурге, Москве и Якутске.

Отметим, накануне «Советский» опроверг сообщения о проведении обысков в своих отделениях. Банк отметил, что следственные мероприятия могли быть связаны с бывшими акционерами. Два нынешних сотрудника организации получили повести для дачи показаний в качестве свидетелей по делу.

По материалам: fontanka.ru

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