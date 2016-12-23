На дороги Петербурга в 2017 году выделят около 60 млрд рублей На 3 млрд рублей больше год к году

На развитие дорожной сети в Петербурге в следующем году выделят порядка 60 млрд рублей. Об этом в пятницу рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент АБН.

Как отметил Харлашкин, средства пойдут на развитие 114 дорожно-транспортных объектов. В этом году бюджет комитета составил около 56,7 млрд рублей.

Напомним, в этом году на ремонт транспортной сети в Петербурге выделили рекордные 6,5 млрд рублей. По словам Харлашкина, город в усиленном режиме готовят к Кубку Конфедераций, а также домашнему чемпионату мира по футболу. Председатель комитета также отметил, что состояние дорожно-транспортной сети удалось привести в этом году к европейским стандартам.