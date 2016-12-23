Дорожные знаки Петербурга и Москвы могут стать меньше В полтора-два раза

Дорожные знаки Петербурга и Москвы в 2017 году могут стать меньше. Об этом стало известно в пятницу.

Знаки могут обновиться по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова – он дал соответствующие поручения Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Петербурга, а также экспертному центру Probok.net и консалтинговому бюро «Стрелка», сообщает «Коммерсантъ». По мнению вице-премьера, в настоящем виде знаки «путают» водителей и портят «городскую эстетику». Поэтому некоторые из них предлагается уменьшить в полтора-два раза.

Отметим, Россия утвердила размер знаков по ГОСТу в 2004 году. В мае 2016 года новый приказ позволил установить знаки, которые соответствуют международным стандартам.

Ранее начальник Научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения Олег Порташников рассказал, что в РФ появятся новые автомобильные и мотоциклетные знаки. Их могут утвердить в октябре 2018 года.