Выставку о творчестве Маноло Бланика откроют в Эрмитаже в конце апреля С 28 апреля по 23 июля

Показ выставки «Маноло Бланик. Обувь как искусство» начнется с конца апреля в Эрмитаже. Об этом сообщили в музее.

Выставка продлится с 28 апреля по 23 июля. Он пройдет в здании Главного штаба.

На ней покажут ретроспективу туфель, созданных Блаником в течение 45 лет. Экспозиция разделена на шесть секций. На выставке покажут 30 авторских рисунков и 214 туфель.

Маноло Бланик – дизайнер обуви, а также основатель компании Manolo Blahnik. Ему 74 года. Он открыл первый магазин в 1973 году. В 1990-х он сотрудничал с Джоном Гальяно и Ив Сен Лораном. Ценовой диапазон пары туфель от Бланика — $400-$400- за пару. В основном Бланик создает туфли на высоком каблуке и использует для украшения необычные материалы.