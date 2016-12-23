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23.12.16 / 21:38 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС назначила рассмотрение дела по Microsoft 14 февраля

Первое заседание состоялось 20 декабря

MicrosoftФедеральная антимонопольная служба рассмотрит дело против компании Microsoft 14 февраля. Об этом в пятницу сообщили в службе.

Первое заседание по делу прошло 20 декабря. На нем отложили рассмотрение из-за недостаточного количества доказательств.

Напомним, на Microsoft подала жалобу Лаборатория Касперского. Утверждается, что американская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Microsoft предоставляет всего несколько дней для адаптации антивирусного ПО других разработчиков к ОС Windows 10. Таким образом сторонние производители антивирусного ПО несут финансовые убытки. Также ранее сообщалось, что Лаборатория Касперского намерена подать жалобу в Еврокомиссию.

По материалам: 1prime.ru
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