ФАС назначила рассмотрение дела по Microsoft 14 февраля Первое заседание состоялось 20 декабря

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело против компании Microsoft 14 февраля. Об этом в пятницу сообщили в службе.

Первое заседание по делу прошло 20 декабря. На нем отложили рассмотрение из-за недостаточного количества доказательств.

Напомним, на Microsoft подала жалобу Лаборатория Касперского. Утверждается, что американская компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Microsoft предоставляет всего несколько дней для адаптации антивирусного ПО других разработчиков к ОС Windows 10. Таким образом сторонние производители антивирусного ПО несут финансовые убытки. Также ранее сообщалось, что Лаборатория Касперского намерена подать жалобу в Еврокомиссию.