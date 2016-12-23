Fitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в РФ К апрелю будущего года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзовет рейтинги всех эмитентов России по национальной шкале. Об этом в пятницу сообщили в Fitch.

Fitch Ratings отзовет более 150 публичных рейтингов к 31 марта следующего года. Такое решение приняли после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, объяснили в организации. Она налагает требования, из-за которых рейтинги Fitch будет запрещено использовать в регулятивных целях.

При этом Fitch продолжит присваивать российским компаниям рейтинги по международной шкале. По этой шкале у агентства порядка 200 эмитентов.

Добавим, согласно новому закону,агентства могут отзывать кредитные рейтинги по национальной шкале из-за решений органов власти иностранных государств. Необходимо обязательное наличие аккредитации Банка России для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода. Этот период закончится 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных.