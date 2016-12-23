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23.12.16 / 23:08 Новости / Россия и мир

Во Франции с рождественской ярмарки эвакуировали людей — СМИ

Тревогу уже отменили

Во Франции эвакуировали посетителей рождественской распродажи из-за подозрительного автомобиля. Об этом в пятницу сообщили во France Info.

Подозрительный автомобиль обнаружили на ярмарке в городе Мец. Внутри нашли газовый баллон. Рынок оцепили и вызвали взрывотехников. После того, как нашли владельца автомобиля, тревогу отменили.

Напомним, на этой неделе в Берлине на рождественской ярмарке произошел теракт с участием грузовика. Транспортное средство въехало в толпу людей на рынке. В результате инцидента погибли 12 человек и около 50 пострадали. На следующий день сообщалось, что за происшествие взяла на себя ответственное террористическая группировка ИГ.

По материалам: francetvinfo.fr
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