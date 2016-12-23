Генпрокуратура проверит данные о подкупе компанией Teva чиновников Их подозревают в том, что они оказали влияние на чиновников в России, Мексике и на Украине

Генпрокуратура России проверит данные о подкупе чиновников фармацевтической компанией Teva. Об этом ведомство в пятницу попросил Минздрав. Генпрокуратура может выяснить подробности у источников в сфере международно-правового сотрудничества, предположила глава Минздрава Вероника Скворцова. Также Минздрав готов помочь ведомству в проведении расследования. Напомним, Teva – израильская фармацевтическая компания. Ее дочернее предприятие Teva Russia ранее согласилось заплатить США около $520 млн штрафа. Об этом накануне сообщили в Минюсте США. Компанию обвинили в нарушении закона США об иностранной коррупции. Компания якобы подкупала должностные лица в России, Мексике и на Украине.