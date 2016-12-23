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23.12.16 / 03:51 Новости / Политика / Россия и мир

Госдеп не считает российскую армию сильнейшей в мире

По их мнению, армия США сильнее

кирбиВ Госдепартаменте США не согласились со словами президента РФ Владимира Путина о том, что российская армия — самая сильная в мире. Об этом рассказал в четверг во время брифинга официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — сказал Кирби, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова российского президента. Он напомнил о «профессионализме, навыках и возможностях», которыми обладают американские солдаты.

Напомним, в четверг верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы в настоящее время превосходят по силе любого потенциального соперника. Он добавил, что армии, тем не менее, необходима постоянная модернизация.

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