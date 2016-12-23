Российское производство Hyundai сократилось на 10% Из-за запуска новых моделей

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Петербурге, в 2016 году выпустил на 10% меньше автомобилей, чем годом ранее. Об этом Hyundai сообщил в пятницу.

Всего за 2016 год Hyundai выпустил в Петербурге 207 тыс. авто, из которых 88 тыс. – автомобили Solaris. Снижение связано с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей – в начале августа завод начал выпускать кроссовер Creta.

В течение года завод экспортировал более 6,7 тыс. автомобилей. Их отправляли в страны Ближнего Востока – Египет и Ливан. С августа Hyundai начал поставки в Грузию и Тунис.

Отметим, в 2016 году российское отделение Hyundai планировало выпустить 200 тыс. машин. С 26 по 30 декабря завод приостановил работу из-за подготовки к запуску производства новой модели автомобиля. Сотрудникам в это время платят зарплату в соответствии с трудовым законодательством.