Путин, «Мегафон» и самолет. Итоги пятницы

Главным событием для России в пятницу стала большая пресс-конференция Владимира Путина. Но и без этого событий достаточно: «Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет Mail.Ru Group, а Fitch о намерении отозвать все рейтинги по национальной шкале в РФ. По делу банка «Советский» задержали четырех человек, а в Ливии захватили пассажирский самолет.

«Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет Mail.Ru Group. Всего планируется купить около 63,8% голосующих акций. Это 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций. Внеочередное собрание акционеров назначено на 20 января.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. На этот раз она длилась 3 часа 51 минуту. АБН вело текстовую трансляцию мероприятия.

По делу банка «Советский» задержали четырех человек. Задержаны бывший начальник кредитного департамента банка, и три предпринимателя. Последние были номинальными директорами подставных компаний, по версии следствия.

В Ливии захватили пассажирский самолет. На борту самолета находились 118 человек, а воздушное судно совершало перелет между городами Сатха и Триполи. Самолет сел в Мальте и угонщики сдались властям страны. Все заложники были освобождены. АБН вело хронику событий.

Международное рейтинговое агентство Fitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в РФ. Всего к 31 августа отзовут свыше 150 публичных рейтингов. Причиной для такого решения стало введение новой системы регулирования кредитных рейтингов в РФ.