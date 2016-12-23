Как зарабатывать учителю 1000$ не выходя из дома

Имеете опыт репетиторства, прекрасно знаете предмет, но недовольны уровнем дохода? Пересмотрите подход к организации личного бизнеса — попробуйте преподавать математику, историю или английский по скайпу. Возможно, совсем скоро ваш доход составит 1000$ в месяц или даже превысит этот уровень.

Статистика и практика

Статистические исследования за 2016 год показали — многие украинские и российские репетиторы зарабатывают больше школьных и ВУЗовских учителей на 30-40%. И это неудивительно — услугами частных преподавателей пользуются десятки тысяч людей, стремящихся улучшить уровень знаний.

Репетиторский рынок переполнен квалифицированными специалистами, многие из которых ощущают острую нехватку учеников.

Из этой ситуации есть только один выход — максимально увеличить целевую аудиторию с помощью сети интернет и начать преподавать математику, биологию или английский язык по скайпу.

Расширяем базу потенциальных клиентов

Поиск учеников — наиболее сложная задача. Учитель должен донести информацию о своих преимуществах до широкой целевой аудитории — тех самых десятков тысяч человек из статистики.

Оптимальный вариант — завести профиль на крупной международной платформе по поиску репетиторов. Такой, как Preply.com. Сюда ежедневно заходят десятки тысяч потенциальных клиентов из разных стран и городов. И многие из этих клиентов находят на платформе нужных преподавателей. В среднем за час система обрабатывает более 3,5 тысяч заявок.

Повышаем шансы на успех

На платформе Preply зарегистрировано более 46 тысяч репетиторов. Около 16 тысяч специалистов работают через систему длительное время и могут составить нешуточную конкуренцию. Как добиться успеха в такой многочисленной компании коллег по цеху?

Следуйте простому алгоритму: