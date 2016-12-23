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23.12.16 / 17:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Капитальный ремонт Летнего сада в Кронштадте начнется в 2017 году

Завершить работы планируется в 2019 году

Капитальный ремонт летнего сада в Кронштадте планируется начать в 2017 году. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга в пятницу.

Проект капитального ремонта получил положительное заключение Центра государственной экспертизы.  На объекте предстоит воссоздать дубовую аллею, отремонтировать набивные дорожки, большую гранитную лестницу и грот на холме Славы. Будет благоустроена территория вокруг памятников.  В аллеях высадят около 200 лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также более 3,6 тысяч кустов сирени, розы, спиреи. Завершить работы планируется в 2019 году.

Летний сад в Кронштадте был создан по указанию императора Петра Первого в 1711 году. Центральная липовая аллея сада — бывшая Петровская першпектива, первая улица Кронштадта. Площадь сада — свыше 5 га.

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