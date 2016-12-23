Все новости

23.12.16 / 05:23 Банки / Новости / Россия и мир / Экономика

Коломойский поблагодарил власти Украины за национализацию Приватбанка

Банк "стал жертвой произвола НБУ"

ПриватБанк, фото с сайта lifedon.com.uaОснователь и бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский поблагодарил украинской правительство за решение национализировать банк. Об этом сообщает в пятницу ТСН.

«Я хочу поблагодарить кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в кабинет министров с предложением о передаче Приватбанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение», — сказал бизнесмен. Он добавил, что при ином развитии событий вся финансовая система республики могла оказаться под угрозой.

Также Коломойский заявил, что Приватбанк "стал жертвой произвола НБУ". По его словам, в банке всегда был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, однако НБУ искусственно снижал капитализацию Приватбанка, меняя свои собственные нормативы.

Напомним, ранее правительство Украины национализировало Приватбанк. В настоящее время республике принадлежат 100% акций организации. Узнав о решении правительства, Коломойский 19 декабря назвал национализацию «классическим рейдерством».

 

По материалам: tsn.ua
Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016