Коломойский поблагодарил власти Украины за национализацию Приватбанка Банк "стал жертвой произвола НБУ"

Основатель и бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский поблагодарил украинской правительство за решение национализировать банк. Об этом сообщает в пятницу ТСН.

«Я хочу поблагодарить кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в кабинет министров с предложением о передаче Приватбанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение», — сказал бизнесмен. Он добавил, что при ином развитии событий вся финансовая система республики могла оказаться под угрозой.

Также Коломойский заявил, что Приватбанк "стал жертвой произвола НБУ". По его словам, в банке всегда был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, однако НБУ искусственно снижал капитализацию Приватбанка, меняя свои собственные нормативы.

Напомним, ранее правительство Украины национализировало Приватбанк. В настоящее время республике принадлежат 100% акций организации. Узнав о решении правительства, Коломойский 19 декабря назвал национализацию «классическим рейдерством».