Финансово-экономический клуб (смотреть видеотрансляцию)

Все новости

23.12.16 / 12:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

КРТИ Петербурга заключит соглашение со службой судебный приставов

Будут обмениваться данными о штрафниках

Фото АБН

Фото АБН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в ближайшее время заключит соглашение со службой судебных приставов. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Харлашкин в пятницу, передает корреспондент АБН.

По словам Харлашкина, представители органов власти договорились о взаимном обмене данными о штрафниках. Председатель комитета также отметил, что это временная мера, до того, как Госдума в апреле следующего года рассмотрит закон об условиях обмена информацией властными органами.

Отметим, в Петербурге два месяца назад запустили систему штрафов автомобилистов за неправильную парковку. Как отметил Харлашкин, в базе комитета уже зафиксировано около 60 тыс. нарушителей. При этом из-за сложностей, связанных с обменом данными о штрафниках между органами власти, ни один из нарушителей до сих пор не оштрафован, сообщил председатель комитета.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016