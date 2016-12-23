КРТИ Петербурга заключит соглашение со службой судебный приставов Будут обмениваться данными о штрафниках

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в ближайшее время заключит соглашение со службой судебных приставов. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Харлашкин в пятницу, передает корреспондент АБН.

По словам Харлашкина, представители органов власти договорились о взаимном обмене данными о штрафниках. Председатель комитета также отметил, что это временная мера, до того, как Госдума в апреле следующего года рассмотрит закон об условиях обмена информацией властными органами.

Отметим, в Петербурге два месяца назад запустили систему штрафов автомобилистов за неправильную парковку. Как отметил Харлашкин, в базе комитета уже зафиксировано около 60 тыс. нарушителей. При этом из-за сложностей, связанных с обменом данными о штрафниках между органами власти, ни один из нарушителей до сих пор не оштрафован, сообщил председатель комитета.