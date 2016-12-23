«Лукойл» обновит оборудование в Балтийском море До 28 декабря их поставит инжиниринговая компания

«Лукойл» обновит оборудование морской платформы, которая находится на месторождении «Кравцовское» в Балтийском море. Об этом компания сообщила в пятницу.

На платформе необходимо обновить систему управления мультифазными насосами. Необходимое оборудование производства Siemens отправит инжиниринговая компания «Лиман-трейд». Срок поставки – до 28 декабря.

Отметим, на долю «Лукойла» приходится более 2% мировой добычи нефти и почти 1% доказанных запасов углеводородов. В следующем году компания может получить еще одно нефтяное месторождение в Балтийском море – участок «Надежда». Глава «Лукойла» Вагит Аликперов направил письмо с соответствующей просьбой в правительство России.