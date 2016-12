«Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет Mail.Ru Group За $740 млн

«Мегафон» объявил о намерении приобрести контрольный пакет Mail.Ru Group. Компания — оператор связи сообщила об этом в пятницу.

Совет директоров компании решил провести внеочередное собрание акционеров 20 января. От них ждут одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций компании Mail.Ru Group. Это примерно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group.

Общая стоимость предполагаемой сделки составит $740 млн. «Мегафон» намерен заплатить в момент закрытия сделки $640 млн и еще $100 млн через год. Акции могут купить у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM.

В «Мегафоне» поясняют, что компании продолжат работать на рыночных условиях. Менеджмент каждой из них будет независимым, а соглашения станут заключать на коммерческих условиях.

В компании – сотовом операторе рассказали, что в сделке видят преимущества для упрощения реализации совместных проектов. Среди них – расширение ассортимента и продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск приложения VKmobile для пользователей «Вконтакте».

Также сделку должна одобрить ФАС. Кроме того, подчеркнули в «Мегафоне», она «зависит от ряда факторов, не зависящих от „МегаФона“».

Финансовым консультантом «Мегафона» будет Morgan Stanley, юридическим — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Справедливость цены сделки оценил Bank of America Merrill Lynch.

Отметим, о том, что «Мегафон» и Mail.ru Group обсуждают объединение компаний, стало известно в середине ноября. Об этом сообщали источники и отметили, что в дальнейшем «Мегафон» начнет выкупать доли Mail.ru Group у Naspers, Tencent и миноритарных акционеров. В «Мегафоне» тогда подтвердили факт переговоров.