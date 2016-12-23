На разработку проекта отделения госпиталя для ветеранов войны Смольный выделил 67 млн рублей Общая площадь здания – 15 тыс. кв. м

На разработке проекта строительства здания для отделения медреабилитации на базе СПб ГБУЗ « Госпиталь для ветеранов войны» Смольный выделил 67,13 млн рублей рублей. Соответствующий аукцион в пятницу разместил комитет по госзаказу.

Новое отделение на 210 коек расположится по адресу улица Народная, д. 21, корпус 2, литера А. В 2017 году на проектирование потратят 10 млн рублей, в 2018 – 57,13 млн рублей.

Исполнитель должен запроектировать три стационарных отделения, консультативные, лечебные, и диагностические помещения отделений. Общая площадь здания составит 15 тыс. кв. м.

Напомним, ранее в ЗакСе раскритиковали подход Смольного к решению вопросов в сфере здравоохранения. Это сделала руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она заявила, что у городских властей в данном случае нет общей концепции и понимания того, какие средства и на что расходуются.