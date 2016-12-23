Посол ФРГ: Немецкие инвесторы хотят работать с Россией Он отметил необходимость сотрудничества в культурной сфере

Немецкие компании по-прежнему хотят инвестировать в Россию. Об этом посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич рассказал в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в пятницу.

Посол признал, что инвесторам стало сложнее сотрудничать с РФ из-за санкций. «Тем не менее готовность инвестировать в России остается неизменно высокой. И в 2016 году уровень инвестиций достиг показателей, каких не наблюдалось уже давно. Сумма инвестиций по итогам года значительно больше, чем за несколько предыдущих лет. По данным Федерального банка, в первом полугодии 2016 года объем прямых инвестиций из Германии был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года», — рассказал фон Фрич.

Он отметил важность сотрудничества Москвы и Берлина с сфере науки и культуры. Его посол считает «одним из самых мощных и содержательных мостов в рамках германо-российских взаимоотношений».

Напомним, в 2014 году страны Запада ввели санкции против России. Это произошло после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Россия ввела ответные санкции и ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. Обе стороны неоднократно продлевали санкции.