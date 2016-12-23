В Петербурге прошел рейд по местам производства и хранения контрафактного алкоголя По одному из адресов обнаружен розлив шампанского «Боско»

Сотрудники экономической полиции, ФСБ, Росалкогольрегулирования при поддержке бойцов спецназа провели рейд по местам производства и хранения контрафактного алкоголя в Петербурге. Об этом сообщает в пятницу «Фонтанка».

В частности, сотрудники правоохранительных органов посетили СНТ «Климовец» в Выборгском районе и дом 93 по Софийской улице. По последнему адресу обнаружен розлив шампанского «Боско». Правоохранители задержали работников и преступили к демонтажу оборудования.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин поручил ужесточить равила продажи, а также производства пищевых продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики с содержанием спирта более 25%. В частности предлагается ввести маркировку для таких товаров и ужесточить наказание за нарушение правил торговли ими. Соответствующие меры должны быть приняты до июля 2017 года.