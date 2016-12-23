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23.12.16 / 06:59 Новости / Политика / Россия и мир

Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков обязали выплатить штраф

Каждый должен заплатить $1000

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

Четырех членов коллеги выборщиков из Вашингтона обязали выплатить штраф в $1000 за отказ проголосовать за Хиллари Клинтон. Об этом пишет в пятницу Associated Press со ссылкой на Госдеп США.

Согласно законодательству, избранные партией выборщики подписывают обязательство голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Клинтон получила голоса 12 выборщиков в штате, однако 19 декабря только восемь членов коллегии отдали за нее свои голоса. Таким образом, выборщики нарушили закон и должны выплатить штраф в размере $1000 в течение 60 дней.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Кандидату от республиканцев Дональду Трампу удалось набрать 304 голоса выборщиков, Клинтон – 227. После победы Трампа в ряде крупных городов прошли протесты.

 

По материалам: ap.org
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